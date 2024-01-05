Orlando Magic'in, efsanevi oyuncusu Shaquille O'Neal'ın 32 numaralı formasını emekliye ayıracağı bildirildi.



Bu sezon ligdeki 35. yıl dönümünü kutlayan Magic, 13 Şubat Salı günü Oklahoma City Thunder'a karşı oynayacağı maç sonrası düzenlenecek tören sırasında 32 numaralı formayı resmi olarak emekliye ayıracak.



O'Neal, takım tarihinde numarası emekliye ayrılan ilk oyuncu olacak.



1992 NBA Draftı'nda Orlando tarafından 1. sırada seçilen O'Neal, takımla 1992-96 yılları arasında dört sezon geçirmiş ve oynadığı toplam 295 normal sezon maçında 27,2 sayı, 12,5 ribaund, 2,4 asist ve 2,79 blko ortalamaları elde yakalamıştı.



O'Neal, Magic'in bir üyesi olarak dört kez All-Star seçilmiş, ayrıca bir kez All-NBA ikinci takımında (1994-95) ve iki kez All-NBA üçüncü takımında (1993-94, 1995-96) yer almıştı.





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