Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Aston Villa maçına alınmaması hakkında açıklama

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Aston Villa maçına alınmama kararının yanlış olduğunu savunarak, polis operasyonunun finanse edilmesi için gerekli kaynakları bulmak için çalıştıklarını söyledi.



Bakan Nandy, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Perşembe günü oynanacak Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçına konuk takımın taraftarlarının alınmamasıyla ilgili İngiltere Parlamentosu'nda yapılan oturumda konuştu.



Polis, belediye ve güvenlik uzmanlarından oluşan Güvenlik Danışma Grubu'nun (Safety Advisory Group) operasyonel olarak hükümetten bağımsız olduğunu belirten Nandy, "Ancak bu kararın çok geniş etkileri var. Her durumda değerlendirilmesi gereken bir risk vardır, ancak bu durumda etkinliğin doğasında var olan risk, büyük ölçüde deplasman taraftarlarının nereden geldiği ve kim olduklarına bağlı. Bu bağlamda, bir grubun katılımını engellemek için önerilen çözüm yanlış. Bu çözüm, riski yönetmek ve kapsayıcılığı sağlamak için mevcut tüm seçenekleri değerlendirmek yerine, dışlamayı tercih etmektedir." ifadelerini kullandı.



Nandy, deplasman taraftarına yönelik kararın sorumluluğunun yerel kurumlara ait olduğunun yasada açıkça belirtildiğini aktararak, "Bu futbol maçı ile ilgili riskleri değerlendirmek hükümetin görevi değildir, ancak Maccabi Tel Aviv taraftarlarının maça kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın belirleyici faktörünün kaynaklar olmayacağı açıktır. Ülkemizde hiç kimsenin kimliği nedeniyle kamusal yaşamdan dışlanmayacağı temel ilkesi korunmalıdır." diye konuştu.



Gerekli polis operasyonunun finanse edilmesi için hükümetin çalıştığını dile getiren Nandy, "İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakan ve ben, West Midlands polisi risk değerlendirmesini sunduktan sonra gerekli kaynakları bulacağımız konusunda hemfikiriz. Önemli bir temel ilke söz konusu olduğu için, bu kaynakların sağlanması adına hükümet olarak çalışacağız. Her iki takımın taraftarlarının da güvenli bir şekilde maça gelebilmesini istiyoruz." dedi.



- Barker: "Güvenlik endişelerinin göz ardı edilmesi tehlikeli bir yol"



İşçi Partisi Liverpool Milletvekili Paula Barker, güvenlik kaygılarının göz ardı edilmesinin "tehlikeli bir eğilim" olacağı konusunda hükümeti uyardı.



Hillsborough faciasında 97 taraftarın hayatını kaybettiğini hatırlatan Barker, "Güvenlik danışma gruplarımızın olmasının bir nedeni var ve güvenlik endişelerinin göz ardı edilmesi tehlikeli bir yol. Bir hükümetin bu tür tavsiyeleri reddetmeye çalışmasının eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Risk değerlendirmesinin büyük ölçüde Maccabi Tel Aviv'i desteklemek için maça gelen taraftarların İsrailli ve Yahudi olmalarından kaynaklanan risklere dayandırıldığını savunan Nandy, bunun devam etmesine asla izin verilmemesi gerektiğini söyledi.



Birmingham Perry Barr bölgesi Milletvekili Ayoub Khan ise Villa Park Stadyumu'nun kendi seçim bölgesinde bulunduğunu belirterek, "Kararı, Yahudilerin yasaklanması meselesine dönüştürmeye çalışan kasıtlı ve yanıltıcı bir çaba var." dedi.



İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen hafta karara tepki göstererek, "Bu yanlış bir karar. Sokaklarımızda antisemitizme izin vermeyeceğiz. Polislerin görevi, tüm futbol taraftarlarının şiddet veya tehdit korkusu olmadan maçların tadını çıkarabilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullanmıştı.



- Maccabi Tel Aviv taraftarları daha önce de şiddet olaylarıyla gündeme geldi



İsrail'de dün oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv maçı şiddet eylemleri nedeniyle iptal edildi.



İsrail polisi, Maccabi Tel Aviv ile Hapoel Tel Aviv takımları arasında Bloomfield Stadı'ndaki derbi maçını, "kamu düzeninin bozulması ve şiddetli isyanlar" nedeniyle iptal etti.



Polis tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabında yapılan paylaşımda, 15 kişinin yaralandığı, olaylarla ilgili 9 şüphelinin tutuklandığı, 16 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.



Tel Aviv derbisi, Kasım 2014'te devre arasında sahaya taraftarların girmesi ve futbolcularla arbede yaşanması sonucu yarıda kalmıştı.



UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan ve 5-0 yenilen Maccabi Tel Aviv'in taraftarları, iki gün boyunca şehirde düzensizliğe neden olmuştu.



Hollanda polisinin raporuna göre, bir binanın cephesine asılmış Filistin bayrağını yırtıp yakan İsrailli taraftarlar, araçlara zarar vermişti.



5 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 62 kişinin gözaltına alındığı olayların ardından Amsterdam Belediye Meclisi, İsrail takımlarının şehirde istenmediğini belirten kararı kabul etmişti.



