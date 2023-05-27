Lyon sahasında galip geldi, Avrupa Kupaları hedefini sürdürdü

Fransa Ligue 1 37.hafta karşılaşmasında Lyon kendi evinde Reims'i 2-0 ile geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lyon sahasında galip geldi, Avrupa Kupaları hedefini sürdürdü
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27 Mayıs 2023 23:58
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 23:59
Fransa Ligue 1 37.hafta karşılaşmasında Lyon kendi evinde Reims'i 2-0 ile geçti.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 2.dakikada Emmanuel Agbodu (KK)  9.dakikada Alexandre Lacazette ve 82'de Maxence Caqueret kaydetti.Konuk takımda Emmanuel Agbodu 54.dakikada kırmızı kart ile oyundan atıldı. 

Lacazette bu sezon 27 gol ile gol krallığında 28 gollü Mbappe'nin hemen arkasında yer alıyor.

Bu sonuçla Lyon 62 puanla 7.sıradaki yerini korudu ve gelecek sezon konferans ligine katılma iddiasını sürdürdü. Reims ise 51 puan ile 11.sırada yer aldı.

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