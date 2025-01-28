Lyon, Pierre Sage ile yollarını ayırdı

Lyon, son maçlarda kötü sonuçların alınmasının ardından ayrılığı resmen açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Pierre Sage ve ekibi, Fenerbahçe maçının son maçları olduğunun farkındaydı. Son maçlarda üst üste alınan kötü sonuçların ardından Textor, Sage ile yolların ayrılmasına karar verdi.
FONSECA TEKLİFİ REDDETTİ
Başkan John Textor, Milan'dan ayrılan teknik direktör Paulo Fonseca görüşmüştü. Ancak Fonseca Milan'dan gelen teklifi redetti.