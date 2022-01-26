Lyon, Marcelo Guedes'i gönderdi

Fransız ekibi Lyon, Brezilyalı savunmacı Marcelo Guedes ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Lyon, Marcelo Guedes'i gönderdi
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26 Ocak 2022 13:28
Fransa Ligi takımlarından Lyon'da forma giyen Marcelo Guedes'in sözleşmesi feshedildi.

Lyon Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 34 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusuyla karşılıklı anlaşma sağlandığı ve yolların ayrıldığı duyuruldu.

2017 yılında Beşiktaş'tan 7 Milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan Marcelo, Fransız ekibinde 167 maçta görev aldı.

Öte yandan kısa bir süre önce Marcelo'nun adı VavaCars >Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor ile anılmıştı.

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