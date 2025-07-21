Yıldız oyuncu Luka Doncic'in Los Angeles Lakers ile uzun vadeli bağlılığına dair daha önce gündeme gelen soru işaretleri, NBA muhabiri Marc Stein'e göre artık "büyük ölçüde dağılmış durumda".Doncic, hem Marcus Smart hem de Deandre Ayton transferlerinde aktif rol oynadı. Stein, Doncic'in Smart'ı Lakers'a gelmeye ikna eden en önemli isimlerden biri olduğunu belirtti.Yıldız oyuncu ile Lakers genel menajeri Rob Pelinka arasındaki iletişim, yaz dönemi boyunca sürdü. Doncic, takımdan çemberi koşarak devirecek bir uzun, dış şut tehdidi ve savunma katkısı istedi.Doncic, Timberwolves karşısında alınan ilk tur playoff yenilgisinin ardından, Pelinka ve yeni koç JJ Redick ile bir araya gelerek takımın geleceğini masaya yatırdı.Doncic, 2 Ağustos itibarıyla 4 yıl ve 229 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalayabilecek. Ancak uzatmayı bekletip 2025 yazında serbest kalması durumunda, 5 yıl ve 296 milyon dolarlık daha büyük bir kontrat imzalama şansı olacak.