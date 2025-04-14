Luka Modric'ten Ada'ya yatırım!

Real Madrid'in deneyimli oyuncusu Luka Modric, futbolculuk kariyerinin ardından ilk yatırımını İngiltere'den yapıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hırvat yıldız Luka Modric, Galler ekibi Swansea'ye yatırım yapma kararı aldı.
Real Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki futbolcunun, kulübün hissedarlarından biri olacağı belirtildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hırvat yıldız Luka Modric, Galler ekibi Swansea'ye yatırım yapma kararı aldı.
Real Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki futbolcunun, kulübün hissedarlarından biri olacağı belirtildi.