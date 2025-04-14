Luka Modric'ten Ada'ya yatırım!

Real Madrid'in tecrübeli orta sahası Luka Modric, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City'ye yatırım yapma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Luka Modric'ten Ada'ya yatırım!
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14 Nisan 2025 15:15
Real Madrid'in deneyimli oyuncusu Luka Modric, futbolculuk kariyerinin ardından ilk yatırımını İngiltere'den yapıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hırvat yıldız Luka Modric, Galler ekibi Swansea'ye yatırım yapma kararı aldı.

Real Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki futbolcunun, kulübün hissedarlarından biri olacağı belirtildi.




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