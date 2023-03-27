Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, sezonda 16. teknik faulünü aldığından ötürü bu geceki maç için lig tarafından otomatik uzaklaştırma cezası aldı.



Dün gece Charlotte Hornets'a karşı sezondaki 16. teknik faulünü alan Luka, bu faul lig tarafından iptal edilmediği takdirde, bu gece Indiana Pacers'a karşı oynanacak maç için uzaklaştırma cezası alacak.



Cuma günü evinde Hornets'e yenilmesinin ardından Dallas, dün Charlotte'a karşı oynadığı maçı da kaybetti ve üst üste dördüncü mağlubiyetini almış oldu.



Bu mağlubiyetle Dallas, sezonda 36-39 dereceye geriledi ve play-in turnuvası potasının da dışına çıktı.





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