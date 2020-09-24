Luis Suarez: 'Barcelona bana güvenmedi'

Luis Suarez: "Barcelona bana güvenmediğini söylediğinde masada birçok teklif vardı. Ben de Barcelona ve Real Madrid ile eşit şekilde rekabet edebilecek bir takıma gitmeye karar verdim. O da takım Atletico Madrid." ?? pic.twitter.com/c3fL5ZMcRy



— Sporx (@sporx) September 24, 2020

Barcelona'ya veda eden Luis Suarez, bugün basın toplantısında konuştu ve Suarez'in basın toplantısı Barça TV'de de yayınlandı.Atletico Madrid ile anlaşan ve Barcelona'ya veda eden Luis Suarez, Barça TV'de gözyaşları eşliğinde konuştu; "Barcelona'da yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu beklenmedik bir olay! Barcelona'dan sadece bir oyuncu ayrılmıyor; aynı zamanda duyguları olan bir insan da gidiyor" dedi.Barcelona'nın kendisine güvenmediğini dile getiren Suarez, "Barcelona yaşadığım bu 6 harika yıldan sonra gururlu ve tatmin edici bir şekilde ayrılabiliyorum ama burada duyguları olan bir insan gidiyor.k. Başım dik olarak gidiyorum. Benim hakkımda çok şey söylenmişti ki bu doğru değil, bunu hak etmiyorum" şeklinde konuştu.Atletico Madrid'e transfer sürecini de atlatan Luis Suarez, "O da takım Atletico Madrid. Atletico Madrid'e büyük bir heyecanla katılıyorum, ama hala Barça'ya karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu düşünmedim. Henüz tam olarak sindiremedim" dedi.Barcelona'da teknik direktör Koeman'ın kendisini istemediğinin altını çizen Suarez, ". Sözleşmemin süresi ne olursa olsun, kulübün ve oyuncunun değişmesi gerekiyor. Bu durumda, koç bana güvenmedi. Hepsi bu" dedi.Çok yakın arkadaşı olan Messi hakkında da konuşan Suarez, ". Birbirimize tavsiye verecek kadar büyüğüz. Leo garip hissetti çünkü doğrudan bir rakibine gidiyorum, ama hiçbir şey ilişkimizi değiştiremez" şeklinde konuştu.