Luis Suarez Aston Villa yolunda!

Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in Aston Villa'ya transfer olabileceği öne sürüldü.



Gazeteci Gerard Romero'ya göre, 34 yaşındaki Uruguaylı forvetin Aston Villa'dan teklif aldığı belirtildi.



Haberde Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın, Suarez için bizzat devreye girdiği ve oyuncuyu İngiltere'ye davet ettiği ifade edildi.



Yıldız golcünün Atletico Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.



Luis Suarez, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 27 maçta, 9 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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