Luis Diaz'ın kaçırılan babası aranıyor: Bulana ödül!

Luis Diaz'ın kaçırılan babası Luis Manuel Diaz'ın bulunması için ülkesi Kolombiya'da arama çalışmaları devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Luis Diaz'ın kaçırılan babası aranıyor: Bulana ödül!
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30 Ekim 2023 16:42
Son güncelleme 30 Ekim 2023 16:55
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz'ın bulunması için ülkesi Kolombiya'da arama çalışmaları sürdürülüyor.

Luis Diaz'ın anne ve babası, Kolombiya'da silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Başlatılan arama çalışmalarının ardından annesi Cilenis Marulanda, Barrancas bölgesinde hafta sonu bulunurken, babası Luis Manuel için çalışmalar devam ediyor.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, konu hakkında açıklamalarda bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Diaz'ın babasının bulunması için "emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü" vurguladı.

Kolombiya'nın kuzeyinde Luis Diaz'ın babasını bulmak için devam eden operasyona, yüzün üzerinde emniyet yetkilisinin katıldığı ve bu konuda bilgi paylaşanlara 40 bin sterlin para ödülü verileceği ifade edildi.

Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği lig maçında, kadroda yer almamıştı.

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