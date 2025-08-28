Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, NBA efsanesi Michael Jordan'ın günümüz basketbolunda ne kadar dominant olabileceğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Club Shay Shay programında Shannon Sharpe'ın sorularını yanıtlayan Lue,ifadelerini kullandı.Jordan'ın en yüksek sezon ortalaması 1986–87'de 37.1 sayı olmuştu. Lue, günümüz kurallarıyla serbest atış sayısının artacağını ve Jordan'ın bu rakamı kolaylıkla aşacağını savundu.Üç kez şampiyonluk kazanan Lue,dedi.Jordan kariyerini 30.1 sayı, 6.2 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla noktalarken, 10 kez sayı kralı oldu ve 6'da 6 ile NBA Finallerini tamamladı.