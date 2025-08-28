28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
PAOK-Rijeka
20:30
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
FCSB-Aberdeen
21:30
Fredrikstad-C.Palace
19:00
Beşiktaş-Lausanne
20:00
U.Craiova-Başakşehir
20:30
Alkmaar-Levski
20:30
AEK Athens-Anderlecht
21:00
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
Servette-Shakhtar
22:00
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Lue: "Michael Jordan bugün oynasa 45 sayı ortalama yakalardı"

Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, NBA efsanesi Michael Jordan'ın günümüz basketbolunda ne kadar dominant olabileceğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Ağustos 2025 16:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Club Shay Shay programında Shannon Sharpe'ın sorularını yanıtlayan Lue, "Bugün oynasa maç başına 45 sayı ortaması olurdu. Çünkü artık kimseye dokunamıyorsun, her temas faul. Dünyanın en iyi oyuncusundan bahsediyoruz," ifadelerini kullandı.

Jordan'ın en yüksek sezon ortalaması 1986–87'de 37.1 sayı olmuştu. Lue, günümüz kurallarıyla serbest atış sayısının artacağını ve Jordan'ın bu rakamı kolaylıkla aşacağını savundu.


Üç kez şampiyonluk kazanan Lue, "Eskiden el teması ve fiziksel oyun vardı. Bugünse en ufak dokunuşta serbest atış çizgisine gidiyorsun. Jordan hem zekâsı hem hücum becerileriyle bu dönemde herkesi cezalandırırdı," dedi.

Jordan kariyerini 30.1 sayı, 6.2 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla noktalarken, 10 kez sayı kralı oldu ve 6'da 6 ile NBA Finallerini tamamladı.

