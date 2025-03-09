Lucas Torreira'ya Arjantin'den talip!

Arjantin Ligi'nin köklü takımlarından Boca Juniors, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira'ya Arjantin'den talip!
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09 Mart 2025 13:35
Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Lucas Torreira'ya Arjantin'den sürpriz bir talip çıktı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Boca Juniors, Arjantin Ligi'nin devre arasında Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Boca Juniors'ın bu transfer için Galatasaray'ın istediği ücretleri karşılamaya hazır olduğu ve eğer Sarı Kırmızılılar kabul ederse kiralama seçeneğini de masada tutacağı belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

29 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 1 gol 6 asistlik performans gösterdi.. 

 

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