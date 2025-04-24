Lucas Torreira, rekor peşinde!

Galatasaray'da 'atom karınca' lakaplı orta sahası Lucas Torreira, son dönemde attığı gollerle dikkat çekti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray'a 2022-23 sezonu başında katılan Uruguaylı yıldız, ilk yılında 34 karşılaşmada şans bulsa da gol sevinci yaşayamadı, ligde sadece 1 asistle katkı verdi. 2023-24 döneminde ise 47 resmi müsabakada sahaya çıktı. Yine Süper Lig'de 1 gol ve 3 asist yaparak takımına faydalı oldu. İlk iki dönemini skor anlamında kısır geçiren Torreira'nın bu yükselişine sebep olan isim ise Mario Lemina oldu. Gabonlu mevkidaşının gelişiyle daha fazla ileri çıkma fırsatı bulan Uruguaylı, bununla birlikte şut sayısını da artırdı.
BU SEZON 4 GOL
Son olarak Konyaspor mücadelesinde gol sevinci yaşayan Lucas Torreira, bu sezon 4 gole ulaştı. Süper Lig'de bu sezon ilk golünü Fenerbahçe deplasmanında atan 29 yaşındaki orta saha, ikinci gol sevincini ise Beşiktaş'a karşı dış sahada oynananan mücadelede kaydetti. Galatasaray'ın dinamosu, Bodrum FK karşılaşmasında da kafayla attığı golle dikkat çekti. İki 6 numara ile oynayan sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, daha geride kalan isim oluyor. Bununla birlikte Torreira, hücumda daha fazla ileri çıkma şansı buluyor. Ceza sahasının çevresinde konumlanan Uruguaylı, seken toplarla rakip kalede tehlike oluşturuyor.
KARİYER REKORU KIRABİLİR
Daha önce Arsenal, Sampdoria, Pescara, Fiorentina ve Atletico Madrid formalarını terleten Lucas Torreira, Galatasaray kariyerinde toplam 5 gol sevinci yaşadı. Pescara ve Fiorentina döneminde de takımlarına 5 gollük katkı veren başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 1 gol daha atarsa İtalya dönemini geride bırakacak. 2 gol atması halinde ise kariyerinin en gollü sezonunu yaşayacak. Lucas, Arsenal ve Sampdoria'da 4'er golle oynadı. Atletico Madrid'de ise sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray'a 2022-23 sezonu başında katılan Uruguaylı yıldız, ilk yılında 34 karşılaşmada şans bulsa da gol sevinci yaşayamadı, ligde sadece 1 asistle katkı verdi. 2023-24 döneminde ise 47 resmi müsabakada sahaya çıktı. Yine Süper Lig'de 1 gol ve 3 asist yaparak takımına faydalı oldu. İlk iki dönemini skor anlamında kısır geçiren Torreira'nın bu yükselişine sebep olan isim ise Mario Lemina oldu. Gabonlu mevkidaşının gelişiyle daha fazla ileri çıkma fırsatı bulan Uruguaylı, bununla birlikte şut sayısını da artırdı.
BU SEZON 4 GOL
Son olarak Konyaspor mücadelesinde gol sevinci yaşayan Lucas Torreira, bu sezon 4 gole ulaştı. Süper Lig'de bu sezon ilk golünü Fenerbahçe deplasmanında atan 29 yaşındaki orta saha, ikinci gol sevincini ise Beşiktaş'a karşı dış sahada oynananan mücadelede kaydetti. Galatasaray'ın dinamosu, Bodrum FK karşılaşmasında da kafayla attığı golle dikkat çekti. İki 6 numara ile oynayan sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, daha geride kalan isim oluyor. Bununla birlikte Torreira, hücumda daha fazla ileri çıkma şansı buluyor. Ceza sahasının çevresinde konumlanan Uruguaylı, seken toplarla rakip kalede tehlike oluşturuyor.
KARİYER REKORU KIRABİLİR
Daha önce Arsenal, Sampdoria, Pescara, Fiorentina ve Atletico Madrid formalarını terleten Lucas Torreira, Galatasaray kariyerinde toplam 5 gol sevinci yaşadı. Pescara ve Fiorentina döneminde de takımlarına 5 gollük katkı veren başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 1 gol daha atarsa İtalya dönemini geride bırakacak. 2 gol atması halinde ise kariyerinin en gollü sezonunu yaşayacak. Lucas, Arsenal ve Sampdoria'da 4'er golle oynadı. Atletico Madrid'de ise sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı.