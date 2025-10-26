27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Lucas Torreira, pazartesi günü dönüyor!

Galatasaray'da babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira, pazartesi günü geri dönüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi Lucas Torreira'nın durumuyla ilgili konuştu.

Okan Buruk, babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Uruguay'a giden Torreira'nın pazartesi günü döneceğini açıkladı.

Buruk, "Torreira'nın babasının rahatsızlığı oldu. Maçtan önce konuştuk, babasının iyi olduğunu iletti, yarın dönecek. Orada olması daha doğruydu. İnşallah kazanırsak, onlara bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
