Lucas Torreira, pazartesi günü dönüyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi Lucas Torreira'nın durumuyla ilgili konuştu.
Okan Buruk, babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Uruguay'a giden Torreira'nın pazartesi günü döneceğini açıkladı.
Buruk, "Torreira'nın babasının rahatsızlığı oldu. Maçtan önce konuştuk, babasının iyi olduğunu iletti, yarın dönecek. Orada olması daha doğruydu. İnşallah kazanırsak, onlara bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz." dedi.
Okan Buruk, babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Uruguay'a giden Torreira'nın pazartesi günü döneceğini açıkladı.
Buruk, "Torreira'nın babasının rahatsızlığı oldu. Maçtan önce konuştuk, babasının iyi olduğunu iletti, yarın dönecek. Orada olması daha doğruydu. İnşallah kazanırsak, onlara bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz." dedi.
🤳 Uruguay'da babasının yanında bulunan Lucas Torreira, karşılaşma öncesinde takım arkadaşlarıyla görüntülü konuşarak başarı dileğinde bulundu. pic.twitter.com/b8iQXekH4Y
— Sporx (@sporx) October 26, 2025