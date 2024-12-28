Lucas Torreira için flaş transfer iddiası!

City Football Group'a bağlı olan Uruguay'ın Montevideo City Torque kulübü, Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira için flaş transfer iddiası!
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28 Aralık 2024 18:35
Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Lucas Torreira için flaş bir transfer iddiası geldi.

Uruguay basınında yer alan habere göre; Uruguay'ın Montevideo City Torque kulübü, Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.

KISA SÜRE İÇİNDE TEKLİF YAPACAKLAR

City Football Group'a bağlı olan ve Uruguay 2. Lig'in mücadele eden Montevideo'nun 28 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapını çalacağı belirtildi.

Uruguay ekibinin, Galatasaray'a yakın zamanda kiralama teklifi yapabileceği belirtilirken, bu transferin zor olduğunun da altı çizildi.

GALATASARAY AYRILIK İSTEMİYOR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Torreira'yı takımın önemli bir parçası olarak gören Galatasaray, reddedemeyecekleri bir teklif gelmediği sürece başarılı oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Torreira, 2022 yılında 6 milyon euroya Arsenal'den transfer edilmişti. Sarı kırmıı-zılı takımda 105 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, 2 gol ve 9 asist yaptı. 

 
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