Lucas Torreira; canını dişe taktı!

Yenilgiyi kabul etmeyen ve maçın başından oyundan çıkana kadar sahada müthiş bir mücadele ortaya koyan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, derbinin ardından da hastanenin yolunu tuttu.



Aboubakar ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan ve dişi kırılan Torreira, tedavi olduktan sonra evinde dinlemeye çekildi.



Sarı-kırmızılı taraftarlar forumlarda performans nedeniyle Uruguaylı ön liberoya övgüler yağdırdı.



