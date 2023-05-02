Lucas Torreira; canını dişe taktı!

Beşiktaş deplasmanında Galatasaray adına sahanın en iyisi olan Lucas Torreira'ydı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira; canını dişe taktı!
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02 Mayıs 2023 11:27
Yenilgiyi kabul etmeyen ve maçın başından oyundan çıkana kadar sahada müthiş bir mücadele ortaya koyan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, derbinin ardından da hastanenin yolunu tuttu.

Aboubakar ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan ve dişi kırılan Torreira, tedavi olduktan sonra evinde dinlemeye çekildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar forumlarda performans nedeniyle Uruguaylı ön liberoya övgüler yağdırdı. 

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