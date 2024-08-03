Louis van Gaal: 'Artık sevişemiyorum'

Prostat kanseriyle mücadele eden Hollandalı teknik adam Louis van Gaal, durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



72 yaşındaki teknik adam, "İyiyim. Üç yıl süren radyoterapi, enfeksiyonlar ve prostat ameliyatından sonra nihayet idrarımı yapabiliyorum, bu önemli bir şey. Ama artık sevişemiyorum, bu bir sorun." dedi.



Louis van Gaal, Ajax'ta danışmanlık görevine devam ediyor.





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