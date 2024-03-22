Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un, iki yıllık aradan sonra gelecek sezon takıma dönebileceği iddia edildi.



NBC Sports'tan KC Johnson tarafından hazırlanan yakın tarihli bir raporda, Lonzo'nun uzun süredir beklenen dönüşünün yakında gerçekleşebileceği yönünde söylentilerin arttığı ortaya çıktı:



"Ball, tabii ki burada joker rolü oynuyor. En azından gelecek sezon oynamaya çalışacağı yönünde söylentiler artıyor... Bu şekilde iyimser konuşurken, henüz temaslı veya beşe beş antrenmanlara başlamadığı gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bulls'la ilişkisi olan herkes Ball'u destekliyor ve takım onu takaslamadığı sürece kendisine bir şans daha vermek zorunda."



Lonzo'nun yırtık sol menisküsünü onarmak amacıyla geçirdiği ilk ameliyat, 2022 yılının Ocak ayında gerçekleşmişti. Yalnızca birkaç ay sonra geri dönmesi beklenirken, aynı bölgede devam eden ağrısı bu durumu geciktirmiş, sonrasında iki ameliyat daha geçirerek yokluk sürecini toplamda iki sezona uzatmıştı.





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