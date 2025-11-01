İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynana Londra derbisinde Tottenham, Chelsea'yi konuk etti.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea 1-0 kazandı.
Chelsea'ya galibiyeti getiren golü, 34. dakikada Joao Pedro kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 17'ye yükseltti. Tottenham ise 17 puanda kaldı.
Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Wolverhampton'ı ağırlayacak. Tottenham ise taraftarı önünde Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
