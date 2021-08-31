Ljajic'in menajeri fesih için İstanbul'da

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic'in menajeri, sözleşme fesih görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ljajic'in menajeri fesih için İstanbul'da
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31 Ağustos 2021 18:37
Adem Ljajic'in menajeri, sözleşme fesih görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Adem Ljajic için menajeri, kulüple görüşmeler yapacak.

Beşiktaş, alacaklarının bir kısmını bırakması karşılığıyla Ljajic'i serbest bırakmayı önerecek.

SADECE PAOK'TAN TEKLİF GELDİ

PAOK'tan teklif alan Beşiktaş, Yunan kulübünün maaşının 800 bin euro'sunu vermek ve geri kalanını siyah beyazlıların ödemesi teklifine sıcak bakmamıştı.

Adem Ljajic'e transfer döneminde PAOK dışında da resmi bir teklif gelmemişti.

85 MAÇTA 18 GOL 26 ASİST

Beşiktaş, Adem Ljajic'i 2019 yazında 6.5 milyon euro bonservis karşılığında Torino'dan transfer etmişti. Ljajic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 85 resmi maçta 18 gol atıp 26 asist yaptı.

SERGEN YALÇIN'IN LJAJIC SÖZLERİ

Sergen Yalçın, Sırp oyuncu Adem Ljajic'in kadro dışı kalma nedeniyle ilgili konuştu.

Yalçın açıklamasında Ljajic'le defalarca toplantı yaptığını ancak düzeleceğine dair en ufak umudu kalmadığı için kadro dışı kaldığını belirterek şu sözleri kullandı:

"Kadro dışı çok başka bir şey. Ljajic şu anda kadro dışı. Şu kadarcık bir ümidim olsa kadro dışı bırakmam. Onunla en az 8 toplantı yaptık. Çok şans verdik. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. O beklentide bir oyuncunun şu performansı kabul edilemez." 

 
 


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