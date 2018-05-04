Liverpool'un finale çıkması, LeBron James'e yaradı

Şampiyonlar Ligi'nde 11 yıl sonra finale yükselen Liverpool'un değeri de artarken, hissedarlarını da zengin etti. Ve bu hissedarların en ünlüsü hiç kuşkusuz NBA yıldızı LeBron James...



James, 2010'da 477 milyon $'a satılan İngiliz kulübünün yüzde 2'lik hissesini 2011'de 6.5 milyon $'a satın almıştı. 2017 Haziran ayında Forbes dergisi Liverpool'un değerini 1.49 milyar $ olarak duyurmuştu.



Ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son başarıyla kulübün en az 100 milyon $'lık bir geliri garantilediği, piyasa değerinin de bununla 1.6 milyar $'a dayandığı vurgulandı. Bu da James'in yatırımının 7 yılda 5 kat değerlenmesi yani parasının 32.5 milyon $'a yükseldiği anlamına geliyor.



