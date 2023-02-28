Liverpool'un yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Naby Keita'da flaş gelişme... Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusunun, Cim Bom'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi.Bu sezon sakatlık sebebiyle İngiltere'de ligin ilk bölümünü kaçıran, ancak son haftalarda hocası Klopp'un hamle oyuncusu olarak kullandığı tecrübeli futbolcu, Liverpool'un yeni sezon planları arasında yer almıyor.Naby Keita, bu sezon sakatlıklar sebebiyle Liverpool'da istediği süreyi alamadı.Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakan Keita ile kontrat detaylarını görüşmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar bu transferden bir hayli umutlu. Galatasaray Yönetimi, 31 Mayıs'a kadar Keita da dahil olmak üzere tüm transfer operasyonunu tamamlamayı hedefliyor.