12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Liverpool, March Guehi için masada!

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, Crystal Palace'ın İngiliz savunmacısı March Guehi ile transfer görüşmelerine başladı.

12 Ağustos 2025 18:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool, March Guehi için masada!




Son Premier Lig şampiyonu Liverpool, transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

The Times'ın haberine göre Merseyside ekibi, Crystal Palace forması giyen İngiliz stoper Marc Guehi'nin transferi için görüşmelere başladı.

Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, anlaşmanın bonuslarla birlikte 35-40 milyon euro seviyesinde gerçekleşebileceği öne sürüldü. 

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace ile 44 maça çıkan Guehi, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
