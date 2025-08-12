Liverpool, March Guehi için masada!

Son Premier Lig şampiyonu Liverpool, transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



The Times'ın haberine göre Merseyside ekibi, Crystal Palace forması giyen İngiliz stoper Marc Guehi'nin transferi için görüşmelere başladı.



Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, anlaşmanın bonuslarla birlikte 35-40 milyon euro seviyesinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Crystal Palace ile 44 maça çıkan Guehi, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.









