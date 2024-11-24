Liverpool kazandı, City ile farkı 8'e çıkardı!

Premier Lig 13. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Southampton ile karşılaştı. St. Mary's Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 3-2 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dominik Szoboszlai, 65 ve 83. dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.
Liverpool'da galibiyetin mimarı olan Muhammed Salah, Premier Lig'deki 10. golünü kaydetti. Mısırlı yıldız ayrıca 6 da asist yaptı.
Manchester City'nin kaybettiği haftada Liverpool, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Southampton ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester City ile karşılaşacak. Southampton ise Brighton'a konuk olacak.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dominik Szoboszlai, 65 ve 83. dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.
Liverpool'da galibiyetin mimarı olan Muhammed Salah, Premier Lig'deki 10. golünü kaydetti. Mısırlı yıldız ayrıca 6 da asist yaptı.
Manchester City'nin kaybettiği haftada Liverpool, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Southampton ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester City ile karşılaşacak. Southampton ise Brighton'a konuk olacak.