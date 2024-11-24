Liverpool kazandı, City ile farkı 8'e çıkardı!

Premier Lig 13. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Southampton'ı 3-2 mağlup etti ve Manchester City ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

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Liverpool kazandı, City ile farkı 8'e çıkardı!
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24 Kasım 2024 19:02
Premier Lig 13. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Southampton ile karşılaştı. St. Mary's Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 3-2 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dominik Szoboszlai, 65 ve 83. dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.

Liverpool'da galibiyetin mimarı olan Muhammed Salah, Premier Lig'deki 10. golünü kaydetti. Mısırlı yıldız ayrıca 6 da asist yaptı.

Manchester City'nin kaybettiği haftada Liverpool, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Southampton ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester City ile karşılaşacak. Southampton ise Brighton'a konuk olacak.

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