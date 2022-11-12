Liverpool hayata döndü! Nunez açıldı!

İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Liverpool, Southampton engelini kayıpsız geçti ve Tottenham galibiyetinden sonra bir kez daha kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool hayata döndü! Nunez açıldı!
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12 Kasım 2022 20:11
İngiltere Premier Lig'de Livrpool ile Southampton karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Nathan Jones ile ilk maçına çıkan Southampton, Liverpool'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Roberto Firmino, 21 ve 42. dakikada Darwin Nunez kaydetti. Southampton'ın tek golü 9. dakikada Che Adams'tan geldi.

Jürgen Klopp'un başında olduğu Liverpool'un 75 milyon euroluk golcüsü Che Adams Darwin Nunez, 10 lig maçaında 5 gole ulaştı.

Ligde son iki maçını kazanan Liverpool puanını 22 yaptı. Son üç lig maçını kaybeden Southampton 12 puanda kaldı.

Dünya Kupası'nın ardından Liverpool, Aston Villa'ya konuk olacak. Southampton, Brighton'ı ağırlayacak.

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