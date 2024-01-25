Liverpool, Fluminense'nin yıldızı için harekete geçti

Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Liverpool gözünü Andre'ye çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Fluminense'nin yıldızı için harekete geçti
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25 Ocak 2024 18:20
Kış transfer döneminde orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Liverpool gözünü Fluminenseli yıldıza çevirdi.

30 MİLYON EURO İSTENİYOR

Sport Bible'de yer alan habere göre Liverpool, Fluminense forması giyen 23 yaşındaki orta saha Andre'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Fransız ekibi Olympik Lyon'un da, Andre'yi istediği ancak Fluminense'nin 30 milyon euroluk bonservis bedeli isteğinin olmasından dolayı Liverpool'un transferde önde olduğu söylendi.

170 MAÇA ÇIKTI

Altyapısından yükseldiği Fluminense'de 4 sezonda 170 resmi maça çıkan Andre bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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