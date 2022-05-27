Liverpool, finale yüksek formla geldi

Gol yükünü 3 oyuncu çekti

Tur Rakip Sonuçlar B Grubu Milan 3-2, 2-1 B Grubu Porto 5-1, 2-0 B Grubu Atletico Madrid 3-2, 2-0 Son 16 Inter 2-0, 0-1 Çeyrek final Benfica 3-1, 3-3 Yarı final Villarreal 2-0, 3-2

No. Adı O G 1 Alisson Becker 12 0 13 Adrian 0 0 62 Caoimhin Kelleher 0 0

No. Adı O G 4 Virgil Van Dijk 8 0 5 Ibrahima Konate 7 2 12 Joe Gomez 7 0 21 Kostas Tsimikas 5 0 32 Joel Matip 7 0 26 Andrew Robertson 9 0 66 Trent Alexander-Arnold 8 0

No. Adı O G 10 Sadio Mane 12 5 3 Fabinho 12 1 14 Jordan Henderson 11 1 6 Thiago Alcántara 9 1 8 Naby Keita 9 1 7 James Milner 8 0 15 Alex Oxlade-Chamberlain 6 0 17 Curtis Jones 4 0 67 Harvey Elliott 1 0

No. Adı O G 11 Muhammed Salah 12 8 9 Roberto Firmino 6 5 23 Luis Diaz 6 2 20 Diogo Jota 10 1 27 Divock Origi 7 1 18 Takumi Minamino 4 0

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 28 Mayıs Cumartesi günü İspanya temsilcisiile karşılaşacak İngiliz ekibi, finale gelene kadar tek maç kaybetti.Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 30 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü.Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", B Grubu'nda İspanya'nınİtalya'nınve Portekiz'intakımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarında 6'da 6 yapan Liverpool, lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.Klopp'un öğrencileri, bu sezonki tek mağlubiyetlerini, son 16 turunda eledikleri İtalyan ekibi Inter'e karşı yaşadı. Inter deplasmanından 2-0 galip dönen Liverpool, sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kaybetti.Çeyrek finalde Portekiz kulübü Benfica'yı geçen Liverpool, sahasında oynadığı yarı final ilk ayağında 2-0 yendiği İspanya'nın Villarreal takımına karşı rövanşta elenme baskısını hissetti.Soyunma odasına 2-0 geride giren Liverpool, son 30 dakikada bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve tarihinde 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final biletini aldı.Bu sezon Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 8 kez havalandıranoldu. Mısırlı kanat oyuncusunu, 5'er golleveizledi.ve2'şer,veise birer gol kaydetti. Liverpool'un 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalelerine attı.Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar oynadığı maçların sonuçları şöyle:Liverpool'un Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)