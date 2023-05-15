Liverpool'dan 'merkez'e dev yatırım: 80 milyon euro!

Liverpool, Brighton'ın Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ın peşinde...



Bu sezon istenilen performansı gösteremeyen ve sakatlıklarla başı belada olan Liverpool gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı. Liverpool, Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantinli Mac Allister için 80 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında...



ARSENAL VE MANU DA İSTİYOR!



Ada basınında; Arsenal ve Manchester United'ın da bu oyuncuyu istediği ama Liverpool'un bu transferi bitireceği yazıldı.



