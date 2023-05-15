Liverpool'dan 'merkez'e dev yatırım: 80 milyon euro!

Gelecek sezon için orta sahasını güçlendirmek isteyen Liverpool, Alexis Mac Allister için 80 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Liverpool'dan 'merkez'e dev yatırım: 80 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2023 13:35
Liverpool, Brighton'ın Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ın peşinde...

Bu sezon istenilen performansı gösteremeyen ve sakatlıklarla başı belada olan Liverpool gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı. Liverpool, Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantinli Mac Allister için 80 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında...

ARSENAL VE MANU DA İSTİYOR!

Ada basınında; Arsenal ve Manchester United'ın da bu oyuncuyu istediği ama Liverpool'un bu transferi bitireceği yazıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery