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Liverpool'dan Ekitike'ye yakın takip: 100 milyon euro!

Liverpool, bu sezon Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta parlayan Hugo Ekitike için nabız yokladığı öne sürüldü.

calendar 28 Mayıs 2025 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan Ekitike'ye yakın takip: 100 milyon euro!
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Liverpool, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz transferinde mutlu sona yaklaşırken forvet transferini de bir başka Bundesliga ekibinde forma giyen futbolcu ile kapatmayı hedeflediği öne sürüldü.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Liverpool, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Hugo Ekitike için harekete geçti. Haberde görüşmelerin çoktan yapıldığı aktarıldı. Liverpool'a transferde en ciddi rakibin Chelsea olduğu haberde detay olarak düşüldü.

FRANKFURT 100 MİLYON EURO İSTİYOR

Frankfurt, şu ana kadar resmi bir teklif almadı ancak oyuncu için 100 milyon euro talep etmeye devam ediyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Almanya ekibiyle bu sezon 48 maçta giyen genç golcü, 22 gol ve 12 asist kaydetti.

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