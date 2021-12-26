Liverpool'da hedef kanat transferi!

Muhammed Salah ve Sadio Mane'nin Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle Liverpool'un ara transferde öncelikli olarak kanat transferi yapmak istediği aktarıldı.



Liverpool Echo'da yer alan haberlere göre; Liverpool'un iki hedef belirlediği, bu isimlerin de; Leeds United'da forma giyen Raphinha ve West Ham United'da oynayan Jarrod Bowen olduğu kaydedildi.



Medyada yer alan haberde, Raphinha'nın Bayern Münih'in, Bowen'in ise Manchester City'nin transfer hedefinde olduğu ifade edildi.





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