Liverpool'da hedef kanat transferi!

Liverpool'un ara transferde döneminde takıma kanat oyuncusu transfer etmek istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool'da hedef kanat transferi!
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26 Aralık 2021 17:32
Muhammed Salah ve Sadio Mane'nin Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle Liverpool'un ara transferde öncelikli olarak kanat transferi yapmak istediği aktarıldı.

Liverpool Echo'da yer alan haberlere göre; Liverpool'un iki hedef belirlediği, bu isimlerin de; Leeds United'da forma giyen Raphinha ve West Ham United'da oynayan Jarrod Bowen olduğu kaydedildi.

Medyada yer alan haberde, Raphinha'nın Bayern Münih'in, Bowen'in ise Manchester City'nin transfer hedefinde olduğu ifade edildi.


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