Liverpool 4 yıl sonra evinde Burnley'e yenildi

Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, sahasında Burnley'e 1-0 yenildi ve 2017'den bu yana ilk kez evinde mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Liverpool 4 yıl sonra evinde Burnley'e yenildi
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22 Ocak 2021 00:53
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Burnley'e 1-0 yenildi.

Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Burnley'i konuk etti.

Burnley, ilk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmadan 83. dakikada Ashley Barnes'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı. 

Bu mağlubiyetle Liverpool'un Premier Lig'de sahasındaki 68 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Liverpool sahasında en son Nisan 2017'de kaybetmişti.

Öte yandan, Burnley, 1974 yılından bu yana ilk kez Liverpool'u mağlup etti.

Liverpool, bu sonuçla 34 puanda kalırken, Burnley 19 puana yükseldi.



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