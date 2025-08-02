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Livakovic'e Serie A'dan talip!

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'yu kadosuna katan Fiorentina, bu kez de Livakovic'in peşinde.

calendar 02 Ağustos 2025 09:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Livakovic'e Serie A'dan talip!
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de ayrılması beklenen bazı isimlerde gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Dominik Livakovic için Serie A'dan bir takımın ilgisi olduğu öğrenildi.

Fiorentina, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak istiyor.

SICAK BAKMAMIŞLARDI
File bekçisi daha önce, menajerler aracılığıyla Milan, Olympiakos ve Sevilla'ya önerilmişti. Fakat üç takım da Livakovic'in transferine sıcak bakmamıştı.

DZEKO'DAN SONRA LIVAKOVIC

Daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'yu kadrsouna katan Serie A ekibi Fiorentina, son olarak Dominik Livakovic'e talip oldu. İtalyan ekibinin Livakovic için kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Hırvat kaleci, 2023 yılının yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye 6.65 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Fenerbahçe formasıyla 72 maçta sahada yerini alan Livakovic, bu maçlarda kalesinde 78 gol görürken 26 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.




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