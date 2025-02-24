Livakovic, 10 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 10 maç sonra kadroya girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Livakovic, 10 maç sonra kadroda
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24 Şubat 2025 20:14
Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic, 10 maç aranın ardından kadroya girdi.

Son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında forma giyen Hırvat kaleci, ardından ligde 5, kupada 1 ve Avrupa'da 4 müsabakayı kaçırdı.

Yaklaşık 1,5 ay sonra formasına kavuşan Livakovic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.


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