Livakovic, 10 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic, 10 maç aranın ardından kadroya girdi.
Son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında forma giyen Hırvat kaleci, ardından ligde 5, kupada 1 ve Avrupa'da 4 müsabakayı kaçırdı.
Yaklaşık 1,5 ay sonra formasına kavuşan Livakovic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında forma giyen Hırvat kaleci, ardından ligde 5, kupada 1 ve Avrupa'da 4 müsabakayı kaçırdı.
Yaklaşık 1,5 ay sonra formasına kavuşan Livakovic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
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