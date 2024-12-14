Lionel Messi, Türk çayı içti

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Azerbaycan ziyaretinde Türk çayı içti.

Haber; Sporx.com
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Lionel Messi, Türk çayı içti
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14 Aralık 2024 18:41
Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Azerbaycan'ı ziyaret etti.

Takım arkadaşı Luis Suarez ile birlikte Bakü'ye Azerbaycan kültürünü daha yakından tanımak amacıyla giden Lionel Messi, gazeteciler ile yaptığı sohbette, "Herkese merhaba. İçten karşılamanız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca desteğiniz için de minnettarım." ifadelerini kullandı.

TÜRK ÇAYI İÇTİ

Bakü'de Azerbaycan kültürünü yakından tanımak için çeşitli etkinliklerde bulunan Lionel Messi, Türk çayı içme deneyiminde de bulundu.

Messi'nin açık çayı ince belli bardakta içmesi sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılaştı.

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