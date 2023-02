Lionel Messi için transfer iddiası: 'Dönebilir'

Futbol dünyasının şu anda merak ettiği en önemli konu Lionel Messi'nin bir sonraki durağının neresi olacağı.



Arjantinli yıldızın Fransız devi PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 35 yaşındaki yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Sergio Agüero, Lionel Messi'nin altyapısından yetiştiği Arjantin ekibi Newell's Old Boys takımına geri dönebileceğini iddia etti.



Agüero yaptığı açıklamada, "Lionel Messi, Newell's Old Boys'a dönme olasılığını ciddi olarak düşünüyor." ifadelerini kullandı.



Bilindiği üzere Lionel Messi, Newell's Old Boys takımının altyapsından Barcelona'ya transfer olmuştu.



PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Messi, Fransız deviyle çıktığı 61 maçta 27 gol ve 29 asist yaptı.





