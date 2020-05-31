Lionel Messi: 'Futbol artık eskisi gibi olmayacak'

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, koronavirüs salgını süreci ve sonrasında futbol dünyasında yaşananlar ve yaşanacaklar üzerine açıklamalarda bulundu.Arjantinli Messi yaptığı açıklamada; "" dedi.İspanya'da futbol, salgın nedeniyle Mart ayında ertelendi. Haziran ayı ile beraber geri dönmeye hazırlanan kulüpler bir süredir takım halinde çalışmalarını sürdürüyor.Barcelona, La Liga'ya ara verildiğinde 27 maç sonunda 58 puanla lider durumdaydı. Geçtiğimiz sezonu da şampiyon tamamlayan Katalan kulübü, bu sezon da ünvanını korumak isteyecek.