Lincoln Henrique'nin eşi cezaya isyan etti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller, Adana Demirspor maçında tribünün yediği ceza sebebiyle Kayserispor maçına gidemeyecek olmasına isyan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Lincoln Henrique'nin eşi cezaya isyan etti
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03 Eylül 2022 18:41
Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller, Instagram hesabından isyan etti

Adana Demirspor maçında ceza alan blokta yer alması sebebiyle Kayserispor maçını tribünde izleyemeyecek olan Muller Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu anlamıyorum, biz ailece yanlış bir şey yapmadık ve maça da gidemiyoruz. Yanlış bir şey yapmamama rağmen engellendiğim için iyi hissetmiyorum. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım." ifadelerini kullandı.



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