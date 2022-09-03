Lincoln Henrique'nin eşi cezaya isyan etti

Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller, Instagram hesabından isyan etti
Adana Demirspor maçında ceza alan blokta yer alması sebebiyle Kayserispor maçını tribünde izleyemeyecek olan Muller Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu anlamıyorum, biz ailece yanlış bir şey yapmadık ve maça da gidemiyoruz. Yanlış bir şey yapmamama rağmen engellendiğim için iyi hissetmiyorum. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım." ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor maçında ceza alan blokta yer alması sebebiyle Kayserispor maçını tribünde izleyemeyecek olan Muller Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu anlamıyorum, biz ailece yanlış bir şey yapmadık ve maça da gidemiyoruz. Yanlış bir şey yapmamama rağmen engellendiğim için iyi hissetmiyorum. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım." ifadelerini kullandı.
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