Lille, Yusuf Yazıcı ile 3 puana ulaştı!

Fransa Ligue 1, 31. hafta maçında Lille, deplasmanda Metz'i Yusuf Yazıcı'nın golüyle 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille, Yusuf Yazıcı ile 3 puana ulaştı!
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28 Nisan 2024 15:54
Fransa Ligue 1, 31. hafta maçında Metz ile Lille karşı karşıya geldi. Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazandı. 

Lille'in galibiyet golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada Yusuf Yazıcı ile geldi. Metz'in tek golü 23 dakikada penaltıdan Georges Mikautadze ile geldi. 

Lille'de milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 77 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını. 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Metz ise 25 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Lille, evinde Lyon'u ağırlayacak. Metz, sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. 

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