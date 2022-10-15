Lille'den deplasmanda net galibiyet

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, deplasmanda Strasbourg'a konuk oldu. Stade de la Meinau'da oynanan maçı Lille 3-0 kazandı ve sezonun 6. galibiyetini elde etti.



Lille'e galibiyeti getiren golleri 41 ve 76. dakikalarda Jonathan David ile 80. dakikada Remy Cabella kaydetti.



Bu sonuçla Lille puanını 19'a yükseltirken Strasbourg ise 8 puanda kaldı.





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