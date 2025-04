Milwaukee Bucks'ın yıldız oyun kurucusu Damian Lillard, yıllardır NBA'in en tehlikeli hücum silahlarından biri olarak kabul edilse de, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry kadar büyük bir popülariteye ve saygıya hiçbir zaman ulaşamaması üzerine konuştu.



Curry ile Lillard'ın oyun tarzları birçok benzerlik taşıyor. Her iki oyuncu da derin üçlük tehditleri, dribbling sonrası şut yaratma becerisi ve sahada yüksek skor potansiyelleriyle tanınıyor. Ancak Curry'nin kariyeri boyunca elde ettiği şampiyonluklar ve küresel yıldızlık düzeyi, Lillard için ulaşılması zor bir seviyede kaldı.



Lillard, bu farkın kendisini kariyeri boyunca rahatsız ettiğini ve zaman zaman kıskanılacak bir motivasyon kaynağına dönüştüğünü dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı "Eye For The Game" adlı podcast programında eski NBA oyuncusu Austin Rivers'a verdiği samimi röportajda, Curry ile olan ilişkisinden ve bu yarışın kendi kariyerine nasıl yön verdiğinden bahsetti.



"Steph bir anda yükseldi ve ben onu hep kovalamaya başladım," diyen Lillard sözlerine şöyle devam etti:

"Onun sahip olduklarını istiyordum. Şampiyonluklar kazanıyordu, herkes ondan bahsediyordu. O dönemde çok rekabetçiydim—özellikle de içimden hep 'Ben de aynısını yapabilirim' diyordum."



34 yaşındaki Lillard, NBA kariyerinde bugüne kadar 900 maça çıktı. Bu süreçte maç başına 25.1 sayı, 6.7 asist, 4.3 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamaları yakaladı. %43.9 saha içi isabet oranı ve %37.1 üç sayı yüzdesiyle etkili bir skorer olarak öne çıktı.



Öte yandan Curry, 1.025 maçta 24.7 sayı, 6.4 asist, 4.7 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla oynarken, şut yüzdesi olarak %47.1 saha içi ve %42.3 üç sayı isabet oranlarına sahip.



Bu istatistikler iki oyuncunun hücum anlamında benzer bir düzeyde etkili olduğunu ortaya koysa da, kariyer başarıları açısından Curry'nin dört NBA şampiyonluğu ve iki MVP ödülü gibi büyük farklar yaratan unvanları bulunuyor.