İngiltere Premier Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Brentford, Chelsea'yi konuk etti.



Brentford Community Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Ben Chilwell kaydetti.



Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Chelsea, 19 puanla liderliğini sürdürdü. 3 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Brentford ise 12 puanla 7. sırada yer aldı.



Chelsea, gelecek hafta Norwich'i konuk edecek. Brentford ise Leicester'ı ağırlayacak.





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