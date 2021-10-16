Lider Chelsea, deplasmanda tek golle güldü

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Brentford'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lider Chelsea, deplasmanda tek golle güldü
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16 Ekim 2021 21:28
İngiltere Premier Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Brentford, Chelsea'yi konuk etti.

Brentford Community Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Ben Chilwell kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Chelsea, 19 puanla liderliğini sürdürdü. 3 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Brentford ise 12 puanla 7. sırada yer aldı.

Chelsea, gelecek hafta Norwich'i konuk edecek. Brentford ise Leicester'ı ağırlayacak.


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