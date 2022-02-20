Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Bursaspor'u ağırladı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Erdem Özgenç ve 74. dakikada Owusu Kwabena kaydetti. Bursaspor'un tek sayısı ise 33. dakikada Erdem Uğurlu'dan geldi.



Bu sonucun ardından Ankaragücü, 2 maç aradan sonra kazandı ve 52 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. yenilgisini alan Bursaspor ise 24 puanla 16. sırada yer aldı.



Ankaragücü, gelecek hafta Erzurum BB deplasmanına gidecek. Bursaspor ise Boluspor deplasmanında galibiyet arayacak.





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