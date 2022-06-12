Lewandowski'nin B planı: PSG!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'de forma giyen Polonyalı yıldız takımda kalmayı aklının ucundan bile geçirmiyor.
Alman basınından Bild'in haberine göre; Robert Lewandowski, ısrarla Barcelona'ya gitme istediğini yinelese de İspanyol ekibi henüz Bayern Münih ile anlaşabilmiş değil. Bu durumu dikkate alan Lewandowski'nin Bayern Münih'den ayrılmayı kafasına koyduğu ve Barcelona'ya gidememesi halinde kendisiyle ilgilenen Paris Saint Germain ile görüşmeye hazır olduğu yazıldı. Robert Lewandowski daha önce yaptığı açıklamada, "İçimde bir şeyler öldü. Sadece Barcelona'nın teklifini değerlendiriyorum." demişti.
Öte yandan Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic yaptığı açıklama ile kulübün Lewandowski'yi takımda tutma isteğini yineledi. Salihamidzic, "Robert'in 2023 yılına kadar bizimle kontratı var o bizim oyuncumuz olduğu için çok mutluyuz. Herkes fikirlerini topluluk önünde söylediğine göre artık biraz sakinleşmekte fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Robert Lewandowski, geçtiğimiz Bayern Münih formasıyla çıktığı 46 maçta 50 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.
Alman basınından Bild'in haberine göre; Robert Lewandowski, ısrarla Barcelona'ya gitme istediğini yinelese de İspanyol ekibi henüz Bayern Münih ile anlaşabilmiş değil. Bu durumu dikkate alan Lewandowski'nin Bayern Münih'den ayrılmayı kafasına koyduğu ve Barcelona'ya gidememesi halinde kendisiyle ilgilenen Paris Saint Germain ile görüşmeye hazır olduğu yazıldı. Robert Lewandowski daha önce yaptığı açıklamada, "İçimde bir şeyler öldü. Sadece Barcelona'nın teklifini değerlendiriyorum." demişti.
Öte yandan Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic yaptığı açıklama ile kulübün Lewandowski'yi takımda tutma isteğini yineledi. Salihamidzic, "Robert'in 2023 yılına kadar bizimle kontratı var o bizim oyuncumuz olduğu için çok mutluyuz. Herkes fikirlerini topluluk önünde söylediğine göre artık biraz sakinleşmekte fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Robert Lewandowski, geçtiğimiz Bayern Münih formasıyla çıktığı 46 maçta 50 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.