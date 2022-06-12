Lewandowski'nin B planı: PSG!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'de forma giyen Polonyalı yıldız takımda kalmayı aklının ucundan bile geçirmiyor.Robert Lewandowski, ısrarla Barcelona'ya gitme istediğini yinelese de İspanyol ekibi henüz Bayern Münih ile anlaşabilmiş değil. Bu durumu dikkate alanyazıldı. Robert Lewandowski daha önce yaptığı açıklamada,demişti.Öte yandan Bayern Münih'in sportif direktörüyaptığı açıklama ile kulübün Lewandowski'yi takımda tutma isteğini yineledi. Salihamidzic,ifadelerini kullandı.Robert Lewandowski, geçtiğimiz Bayern Münih formasıyla çıktığı 46 maçta 50 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.