Leverkusen'de iki transfer hedefi!

Bayer Leverkusen, Aston Villa'dan Emiliano Buendia ve Roma'dan Mario Hermoso ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Leverkusen'de iki transfer hedefi!
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25 Ocak 2025 14:56
Bayer Leverkusen, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Leverkusen, aşil tendonundan sakatlanan Martin Terrier'in yerine Aston Villa'dan Emiliano Buendia ile ilgileniyor.

Leverkusen'in Buendia'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

Aston Villa'da bu sezon 19 maça çıkan Buendia, 3 kez gol sevinci yaşadı.

SAVUNMA HEDEFİ

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre, Alman ekibi, ara transfer döneminde savunmasına da takviye yapmak istiyor. Bayer Leverkusen'de savunma için adaylardan birinin Roma forması giyen Mario Hermoso olduğu yazıldı.

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