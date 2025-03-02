Levent Tüzemen: 'Galatasaray, Mourinho'ya karşılık veremiyor'

Sabah yazarı Levent Tüzemen, A Spor'da Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçı değerlendirdi.
"Galatasaray, özellikle Jose Mourinho'nun yaratmış olduğu psikolojik savaşına karşılık veremiyor, çok net!" diyen Tüzemen, "Okan Hoca, bir dağılmışlık, bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Okan Hoca'nın ciddi bir mentöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesi yaptı.
Levent Tüzemen'in canlı yayındaki sözleri şu şekilde:
"Galatasaray, özellikle Jose Mourinho'nun yaratmış olduğu psikolojik savaşına karşılık veremiyor, çok net! Okan Buruk, bugün yalnız.. Geçmişteki Erden Timur, Abdürrahim Albayrak, Ali Dürüst gibi dalgaları engelleyecek bir bariyer yok önünde. Maçtan sonra yaptığı yorumlar Galatasaray basın sözcülüğü gibi oluyor. Okan Hoca, bir dağılmışlık, bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Okan Hoca'nın ciddi bir mentöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."
"Galatasaray, özellikle Jose Mourinho'nun yaratmış olduğu psikolojik savaşına karşılık veremiyor, çok net!" diyen Tüzemen, "Okan Hoca, bir dağılmışlık, bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Okan Hoca'nın ciddi bir mentöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesi yaptı.
Levent Tüzemen'in canlı yayındaki sözleri şu şekilde:
"Galatasaray, özellikle Jose Mourinho'nun yaratmış olduğu psikolojik savaşına karşılık veremiyor, çok net! Okan Buruk, bugün yalnız.. Geçmişteki Erden Timur, Abdürrahim Albayrak, Ali Dürüst gibi dalgaları engelleyecek bir bariyer yok önünde. Maçtan sonra yaptığı yorumlar Galatasaray basın sözcülüğü gibi oluyor. Okan Hoca, bir dağılmışlık, bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Okan Hoca'nın ciddi bir mentöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."