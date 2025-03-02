Levent Tüzemen: "Galatasaray, Mourinho'ya karşılık veremiyor"

Levent Tüzemen, canlı yayında Galatasaray ile ilgili değerlendirmede bulundu. Tüzemen, "Galatasaray, özellikle Jose Mourinho'nun yaratmış olduğu psikolojik savaşına karşılık veremiyor, çok net!" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Levent Tüzemen: 'Galatasaray, Mourinho'ya karşılık veremiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2025 23:38
Sabah yazarı Levent Tüzemen, A Spor'da Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçı değerlendirdi.

"Galatasaray, özellikle Jose Mourinho'nun yaratmış olduğu psikolojik savaşına karşılık veremiyor, çok net!" diyen Tüzemen, "Okan Hoca, bir dağılmışlık, bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Okan Hoca'nın ciddi bir mentöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesi yaptı.

Levent Tüzemen'in canlı yayındaki sözleri şu şekilde:

"Galatasaray, özellikle Jose Mourinho'nun yaratmış olduğu psikolojik savaşına karşılık veremiyor, çok net! Okan Buruk, bugün yalnız.. Geçmişteki Erden Timur, Abdürrahim Albayrak, Ali Dürüst gibi dalgaları engelleyecek bir bariyer yok önünde. Maçtan sonra yaptığı yorumlar Galatasaray basın sözcülüğü gibi oluyor. Okan Hoca, bir dağılmışlık, bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Okan Hoca'nın ciddi bir mentöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery