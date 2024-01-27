Levent Tüzemen: 'Bu büyük bir başarı'

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olmak üzere olan Sacha Boey için yorumlarda bulundu.
Levent Tüzemen, "G.Saray, tarihi bir gelir elde etmek için Boey'i satıyor… Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusunu yanıtladı.
"BU TRANSFER BÜYÜK BİR BAŞARIDIR"
Tüzemen açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Eboue, Mariano ve Sacha Boey son yıllarda G.Saray'ın yakaladığı en iyi sağ bekler oldu. Mariano 105 maça 2 gol-16 asist sığdırdı. Eboue 101 maçta 5 gol atıp 12 asist yaptı. Boey geçen sezon parlattığı futbolunda 4 gol-4 asiste imza attı. Dünya futbolu son dönemlerde hücum beki bulmakta zorlanıyor. Sacha Boey yaşının genç olması nedeniyle Bayern Münih, PSG, Arsenal ve M.United gibi devlerin radarına girdi. Leroy Sane ile Kingsley Coman gibi iki uçurtmaya sahip Bayern Münih'in hocası Tuchel, benzer tipteki Boey'i doğru bir hamle ile transfer ediyor. Boey kendini geliştirerek Avrupa'nın radarına girdi. Çabukluğu, hızı, mücadele gücü, inatçılığı ve coşkusu Galatasaray'a ciddi bir katkı sağladı. Bu özelliklerine rağmen defansif ve pozisyon alma konularında kendisini geliştirmesi gerekir. Bayern de iyi bir okuldur. Fatih Terim'in 1.2 milyon Euro'ya transfer ettiği bir oyuncudan G.Saray kasasına net 25 milyon Euro koyacaksa büyük bir başarıdır."
Levent Tüzemen, "G.Saray, tarihi bir gelir elde etmek için Boey'i satıyor… Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusunu yanıtladı.
"BU TRANSFER BÜYÜK BİR BAŞARIDIR"
Tüzemen açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Eboue, Mariano ve Sacha Boey son yıllarda G.Saray'ın yakaladığı en iyi sağ bekler oldu. Mariano 105 maça 2 gol-16 asist sığdırdı. Eboue 101 maçta 5 gol atıp 12 asist yaptı. Boey geçen sezon parlattığı futbolunda 4 gol-4 asiste imza attı. Dünya futbolu son dönemlerde hücum beki bulmakta zorlanıyor. Sacha Boey yaşının genç olması nedeniyle Bayern Münih, PSG, Arsenal ve M.United gibi devlerin radarına girdi. Leroy Sane ile Kingsley Coman gibi iki uçurtmaya sahip Bayern Münih'in hocası Tuchel, benzer tipteki Boey'i doğru bir hamle ile transfer ediyor. Boey kendini geliştirerek Avrupa'nın radarına girdi. Çabukluğu, hızı, mücadele gücü, inatçılığı ve coşkusu Galatasaray'a ciddi bir katkı sağladı. Bu özelliklerine rağmen defansif ve pozisyon alma konularında kendisini geliştirmesi gerekir. Bayern de iyi bir okuldur. Fatih Terim'in 1.2 milyon Euro'ya transfer ettiği bir oyuncudan G.Saray kasasına net 25 milyon Euro koyacaksa büyük bir başarıdır."