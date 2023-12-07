Levent Mercan'ın gözü Montella'da

Karagümrük'ün 22 yaşındaki sol beki Levent Mercan, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Levent Mercan'ın gözü Montella'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2023 11:48
Karagümrük'ün 22 yaşındaki sol beki Levent Mercan, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçen sezon Pirlo yönetiminde asıl mevkisi olan orta sahadan sol beke geçen genç savunmacı, bu sezon 14 maçta oynadı.

U19 ve U20'de Almanya forması giyen Mercan, A Milli Takım'dan teklif bekliyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery