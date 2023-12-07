Levent Mercan'ın gözü Montella'da

Karagümrük'ün 22 yaşındaki sol beki Levent Mercan, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.
Geçen sezon Pirlo yönetiminde asıl mevkisi olan orta sahadan sol beke geçen genç savunmacı, bu sezon 14 maçta oynadı.
U19 ve U20'de Almanya forması giyen Mercan, A Milli Takım'dan teklif bekliyor.
Geçen sezon Pirlo yönetiminde asıl mevkisi olan orta sahadan sol beke geçen genç savunmacı, bu sezon 14 maçta oynadı.
U19 ve U20'de Almanya forması giyen Mercan, A Milli Takım'dan teklif bekliyor.
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