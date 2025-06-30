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Levent Mercan'a iki sürpriz talip

Fenerbahçe'de beklenen şansı bulamayan Levent Mercan için Karagümrük ve Eyüpspor devreye girdi.

calendar 30 Haziran 2025 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 10:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Levent Mercan'a iki sürpriz talip
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Fatih Karagümrük'ten büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla beklenen çıkışı yapamadı.

23 yaşındaki sol bek, Süper Lig'de sadece 11 maçta görev alırken toplamda 489 dakika sahada kalabildi.

Genç oyuncunun yeterli forma şansı bulamaması sonrası takımdan ayrılması gündeme gelirken, Levent'e Süper Lig'den iki kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi.

Eski takımı Karagümrük'ün oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediği belirtilirken, sol bekte Caner Erkin ile yollarını ayıran Eyüpspor'un da Levent için devreye girdiği ifade edildi. 


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