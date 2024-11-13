Les Ferdinand: 'Ben Beşiktaş'ta adam oldum'

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Les Ferdinand, kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunurken Beşiktaş dönemine ilişkin son derece değerli ifadeler kullandı.
Totthenham'ın internet sitesine konuşan 57 yaşındaki eski futbolcu, Beşiktaş'ta oynadığı dönemin kariyerine katkısını, "Beşiktaş'ta kazandığım tecrübeler beni Premier League'de daha iyi yerlere taşıdı. Türkiye'de geçirdiğim günleri seviyorum ve özlüyorum. Beşiktaş benim adam olduğum, futbolculuğumun ilerlediği kulüptür" ifadeleri ile açıkladı.
Les Ferdinand 1988-1989 sezonunda Queens Park Rangers'tan kiralık olarak Süper Lig'de Beşiktaş formasını terletti.
Totthenham'ın internet sitesine konuşan 57 yaşındaki eski futbolcu, Beşiktaş'ta oynadığı dönemin kariyerine katkısını, "Beşiktaş'ta kazandığım tecrübeler beni Premier League'de daha iyi yerlere taşıdı. Türkiye'de geçirdiğim günleri seviyorum ve özlüyorum. Beşiktaş benim adam olduğum, futbolculuğumun ilerlediği kulüptür" ifadeleri ile açıkladı.
Les Ferdinand 1988-1989 sezonunda Queens Park Rangers'tan kiralık olarak Süper Lig'de Beşiktaş formasını terletti.